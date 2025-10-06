直営店「Apple 銀座」が9月26日にグランドリリニューアルオープン！Appleの日本法人であるアップルジャパンは26日、直営店「Apple Store」において東京・銀座にある「Apple 銀座」を2026年9月26日（金）10時にグランドリリニューアルオープンしたとお知らせしています。場所はこれまでの銀座8丁目から2022年8月まで営業していた日本初出店となった銀座3丁目に戻りました。Apple 銀座は銀座3丁目にAppleの米国以外で初のストアとし