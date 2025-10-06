イスラエルから国外退去処分となり、空港内を歩くグレタ・トゥンベリさん＝6日（イスラエル外務省提供、ロイター＝共同）【イスタンブール共同】パレスチナ自治区ガザに支援物資を届けようと地中海を航行中にイスラエル軍に拿捕された船団乗組員が送還後、同様に拘束されていたスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんがイスラエル側から虐待を受けていたと証言した。突き飛ばされたり、イスラエル国旗をまとわされたり