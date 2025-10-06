6日昼前、日置市の川で男性(43)が死亡しました。工事中に何らかの形で機械に巻き込まれたと見られています。警察によりますと、6日午前11時ごろ日置市吹上町永吉の太田川で「川の中で2人が倒れている。呼びかけに反応しない」と工事の関係者から消防に通報がありました。消防が駆け付けたところ、鹿児島市の建設会社の代表取締役三窪直樹さん(43)が川の側で心肺停止の状態で発見され、約1時間半後に死亡が確認されました。