これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、沿岸の地域に波浪注意報が出ています。高波に警戒してください。 また、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。7日(火)午前中にかけて車を運転する際は濃い霧にご注意ください。 ◆7日(火)の上越地方の天気 昼過ぎまでは上越市・糸魚川市で晴れるでしょう。夕方以降は各地とも雲がかかり、夜遅くは雨の降るところがありそうです。 最高気温は26～