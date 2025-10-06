結党70年、女性初の自民党のリーダーとなった高市早苗新総裁。新総裁決定の裏に何があったのか。東海地方ゆかりのキーマンたちを取材しました。 【写真を見る】女性初の自民党リーダー“誕生の裏側” 高市早苗新総裁｢まずは物価高対策、強い日本経済取り戻す｣ 野党の協力が不可欠も…連立政権どうなる？ （大石邦彦アンカーマン10月4日自民党本部）「自民党本部1階は報道陣でごった返して