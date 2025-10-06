ボートレースびわこの「ルーキーシリーズ第１７戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は６日、準優勝戦３番勝負の５日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。宮田龍馬（２７＝兵庫）は準優１０Ｒ、コンマ０９のトップＳからイン逃げで勝利。優出一番乗りを果たした。タッグを組む７１号機は「足はいい。出足がいいし、行き足もいい。伸びも水準はありますね」と納得の仕上がりだ。宮田の横断幕には「何苦楚魂」の文字が描か