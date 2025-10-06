巨人のリチャード内野手（２６）が６日の練習試合ＳＵＢＡＲＵ戦（東京ドーム）に「５番・一塁」で先発出場し、４打数２安打２打点と好調をアピールした。リチャードは０―０で迎えた初回一死満塁の場面で、カウント１―１からがら空きの左翼線付近に落ちる先制の２点適時打。２打席目は三振に倒れたが、３打席目に四球を選び、最終打席では中前打と３度の出塁に成功した。この日も含め、直近４試合では主砲・岡本に続く５番