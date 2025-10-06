朝晩の気温差が大きくなり、風邪のような症状があるという方、もしかしたら「秋の花粉」かもしれません。春のイメージが強い花粉症ですが「秋の花粉」にも注意が必要です。■30代「気温下がって来てから多少ムズムズするかなというのは感じます」■20代「イネの（花粉で）喉がイガイガする感じ」 熊本市南区のクリニックでは、先週頃から花粉症の症状で訪れる患者が増えているといいます。■なかの耳鼻咽喉科アレルギ