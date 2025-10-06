被災地の児童たちをスポーツで元気づけようと、石川県珠洲市の小学校で、スポーツ教室が開かれました。 「せ～の～で」「お～、うまい」息を合わせて立ち上がる児童たち。 被災地の子どもたちに、運動を通して元気を届けようと、石川県かほく市のスポーツクラブが開いた教室です。珠洲市の上戸小学校で開かれた6日の教室。児童たちが、音楽に合わせて体を動かしたり、走り方のコツを教