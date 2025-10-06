なぜ困難な日本市場へ？ キアが語る明確な「勝算」とは 「BtoB」と「キャンプ」を軸に初年度1000台を目指す2025年9月30日、韓国・ソウルで世界中のメディアを集めたイベント「Kia Discovery Drive」が開催されました。この場で、韓国の自動車メーカー「起亜（Kia）」（以下、キア）が2026年春に日本市場へ導入する全く新しいコンセプトの商用EV「PV5」の詳細が明かされました。【画像】ハイエースのライバル!? 日本参入の「商