６日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、２０２５年のノーベル生理学・医学賞が発表され、生体内の過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見した坂口志文大阪大栄誉教授への授与が決まったことを伝え、科学ジャーナリストの寺門和夫氏にリモートでインタビューした。研究の内容について寺門氏は「我々の体の中にある免疫システムですね、これの仕組みに関する研究ということですね」と