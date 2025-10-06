安全安心なまちづくりを目指す「全国地域安全運動」が11日から始まります。これに先がけ、警察などが6日、県内で相次ぐニセ電話詐欺への注意を呼びかけました。 福岡市城南区の福岡大学病院では、警察などがニセ電話詐欺の対処法を紹介するパンフレットを配って注意を呼びかけました。県内で確認された、ことし8月までのニセ電話詐欺の被害額はおよそ33億4000万円で、城南区でもおよそ4500万円の被害が確認されているということ