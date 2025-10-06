自民党本部４日 4日に行われた自民党総裁選。香川県の国会議員4人のうち2人が決選投票で新総裁に選ばれた高市早苗さんに投票したことを明らかにしました。香川の党員・党友票も高市さんが最も多く票を獲得しました。 自民党香川県連では党員・党友1万4346人のうち1万66人が投票し、投票率は70.17％で2024年9月の前回を約2ポイント上回りました。 香川県で最も多くの票を獲得したのは高市早苗さんで3572票、次い