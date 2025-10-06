6日、北海道内の警察署に砲弾が持ち込まれ、現場は一時騒然となりました。陸上自衛隊によりますと、北海道にある岩見沢警察署に持ち込まれたのは、旧日本軍の「37ミリ徹甲弾」。長さおよそ12センチ、直径3.5センチで、火薬は入っておらず、爆発の危険はないということです。ただ、岩見沢警察署では一時ほとんどの警察官が退避し、窓口を閉鎖したほか、庁舎の半径50メートル範囲で立ち入りを規制しました。持ち込んだのは近くに住む