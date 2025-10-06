トルコの踏切で、男性の乗ったバイクが列車と衝突する瞬間がカメラに捉えられていました。白い車の横で踏切が開くのを待っていたバイクの男性。すると、徐々に後ろに下がり始めます。一度、画面から見えなくなると…。列車が通過するのを待つのにしびれを切らしたのでしょうか。遮断機の下りた踏切へと加速。その時、右から列車が迫ります。バイクの男性は列車が見えていないのか踏切に突入し、そのまま衝突。吹き飛ばされてしまい