防衛省九州防衛局の伊藤和己局長は6日、宮崎県庁で河野俊嗣知事と面会し、同県新富町の航空自衛隊新田原基地に配備されたF35Bステルス戦闘機の飛行訓練を10月末から開始すると伝えた。伊藤局長は、騒音の大きい垂直着陸の夜間訓練について、2030年3月末を見込む馬毛島基地（鹿児島県）の完成までは、新田原で実施する方針も示した。防衛局によると、30機態勢となる29年度は、月平均で当初約100回（うち夜間約40回）を見込んで