富山市の富山スケートセンターで、きょう、最新のスタッドレスタイヤの性能を体感する試乗会が開かれました。この試乗会は、ブリヂストンタイヤ富山販売がタイヤ販売店などの従業員向けに毎年行っているものです。参加者は凍結した路面を想定したスケートリンクで最新のスタッドレスタイヤを装着した車に試乗して、ブレーキの利き具合やコーナリング性能を確かめていました。県警によりますと昨シ&#