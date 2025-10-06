大阪市内の交差点で、あわや衝突、恐怖の瞬間がカメラに捉えられていました。進行方向の信号が青になり、進み始めた次の瞬間。目の前をトラックが横断していきました。トラックの進行方向の先には、横断歩道を渡り始めた人たちの姿もありました。目撃者によりますと、トラック側の信号が赤になったことを確認していたといいますが、突然トラックが現れたため減速したといいます。危険な運転は他にも。鳥取県内の片側1車線の道路を