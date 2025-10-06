きのう投票が行われた上市町長選挙は、4人による戦いの末、現職の中川行孝さんが、3回目の当選を果たしました。8年ぶりの選挙戦を制した中川さんの3期目について、選挙取材を担当した助田記者がお伝えします。 「バンザイ バンザイ」中川町長「総合病院も富山地方鉄道も守らないといけない。これからのまちづくり、にぎわいづくりをしっかりと軌道に乗せていきたい」3回目の当選となった中川さんは75歳。今の上市町となって最多