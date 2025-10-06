秋の夜長、家での晩酌にぴったりな新しいおつまみが登場しました！2025年10月6日（月）から全国のコンビニで発売される「ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）」は、濃厚なチーズの旨みが広がる絶妙な味わい。さらに、10月20日（月）からは、スーパーマーケットで「ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入」も発売されます。