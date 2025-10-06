MBS¥é¥¸¥ª¤Ï6Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¡¢Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ù»ëÄ£¡¦Åìµþ»°ÅÄ½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×A¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤Ï4¿Í¤Ç·ÑÂ³¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï21Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëè½µ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é2¿Í¤º¤Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ã¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áð´Ö¤Î¼ýÏ¿Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É