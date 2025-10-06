俳優青木崇高（45）が6日、都内でWOWOW連続ドラマW「1972渚の螢火」（19日開始、日曜午後10時）完成報告会に登壇した。1972年の本土復帰が目の前に迫った沖縄が舞台。現金輸送車から100万ドルが強奪される事件が発生し、琉球警察の真栄田太一（高橋一生）や与那覇清徳（青木）らが、日本政府と米国政府に知られないよう秘密裏に事件解決に奔走する。この日はひげをたっぷりとたくわえて登場。開口一番「ハイサーイ」と手を振り、