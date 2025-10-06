松岡昌宏（48）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTRで出演。東京と函館の2拠点生活を始める際に大物バンドのメンバーに相談したことを明かした。松岡は「GLAYの皆さんですよね」と明かし、「北海道会とかでTAKUROさんとつながらせてもらってたもんですから、『函館良いと思うんですけど、住んじゃおうかと思うんですけど、どう思います？』って言ったら『絶対おいでよ』って。自分は海外にいるのに」と笑わせ