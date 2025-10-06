俳優、グラドルとして活動している山田かなさんの『SPA!デジタル写真集山田かな「彼女の秘密」』がリリース。誌面カットを公開されました。可憐さと大人っぽさが同居する圧倒的美ボディの山田さん。 透き通るような肌とGカップ美バストをじっくりと堪能できる作品です。【写真】彼シャツで恥じらう山田かなさん山田さんは1995年9月27日、千葉県生まれ。会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行し