4日に投開票が行われた自民党の総裁選挙で、高市 早苗氏が新たな総裁に選ばれました。 女性初の自民党総裁の誕生。 県内各政党や市民からは様々な声が聞かれました。 （50代 会社員） 「びっくりしたが、初の女性の総理になられる。そこの部分では楽しみではある。国民全体が女性だからということで変に力むことなく、人物本位でしっかりやっていただければいい」 （40代 主婦） 「女性が初めてと聞いたので、期待