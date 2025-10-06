鹿児島空港で航空自衛隊の練習機が滑走路に着陸してすぐに離陸する「タッチ・アンド・ゴー」の訓練を行いました。（記者）「午前11時半前の鹿児島空港です。航空自衛隊の練習機T-4が上空に確認できます」午前11時半ごろ、鹿児島空港で宮崎県の航空自衛隊新田原基地に所属するT-4練習機が、滑走路に着陸してすぐに離陸する「タッチ・アンド・ゴー」の訓練を行いました。新田原基地によりますと、練習機には操縦士