10月6日朝に静岡県三島市内の畑で柿を盗み、逃走の際に被害者に車を当てたとして教諭の男が逮捕されました。 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、三島市中島に住む教諭の男（63）です。 警察によりますと、教諭の男は6日午前7時頃、三島市内の畑で柿3つを盗み、声をかけてきた被害者に車を接触させ、けがをさせた疑いが持たれています。 被害者の男性（57）はひざなどに軽傷を負いました。 男の乗った車は現場から逃走しましたが