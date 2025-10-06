歌手のKIINA.こと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。自然と触れ合うショットを公開しました。【写真を見る】【 氷川きよし 】 「自然と動物が大好き」自然と触れ合うオフショット公開氷川きよしさんは「自然と動物が大好き」と綴ると、動画や画像をアップ。 投稿された画像では、氷川きよしさんが、水辺の鳥たちの側を歩くショットや、森林の中で樹木に触れる姿など、自然を満喫する様子が見て取れます。