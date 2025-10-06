1グラムあたりの金の小売価格が初めて2万1000円を超えました。貴金属の販売などを行う田中貴金属工業の発表によりますと、きょう午後の金の店頭小売価格は1グラムあたり税込み2万1039円となり、初めて2万1000円を超えました。自民党総裁選で高市氏が勝利し、積極的な財政政策が取られるとの思惑から円相場は1ドル＝150円台まで急速に円安が進行。円建ての金価格が上昇したほか、アメリカの政府機関が閉鎖された影響から、比較的安