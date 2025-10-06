今年8月の記録的な大雨を受け、熊本市は、自家用車などを失った市民に「共通乗車券」を交付しています。 全国でも珍しいというこの取り組みですが、現状の成果や課題を取材しました。 記者「市電やバスを無料で利用できる共通乗車券。中央区の受け付け窓口は市役所14階に設けられています」 今年8月の大雨では、車が水没する被害が相次ぎ、日本損害保険協会によりますと、熊本県内では今年8月29日時点で、車両保険の支払い見込