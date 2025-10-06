初めての女性総裁です。自民党の新しい総裁に選ばれた高市早苗さん。県内からは期待と不安の声が入り交じりました。4日に選出された、自民党の高市早苗新総裁。■新総裁・高市早苗氏「働いて働いて働いて働いて、働いてまいります」 県内の党員票が最も多かったのは林芳正氏でしたが、小泉進次郎氏との決選投票では、高市氏に1票が投じられました。（自民党熊本県連・党員投票開票結果）■小林鷹之氏251票■茂木敏充氏442票