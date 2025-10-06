１９８２年に日本で「釜山港へ帰れ」が大ヒットした“韓国レジェンド歌手”チョー・ヨンピル（７５）が５日、現地のニュース番組「ニュース９」に出演し、今後の音楽活動に言及したと、韓国メディアのインサイトなどが報じた。チョー・ヨンピルは２０２４年１０月、２０枚目となるフルアルバム「２０」を発表した際、最後のフルアルバムになる可能性を示唆しており、その言葉通り「最後」であることを改めて伝え、今後はデジタ