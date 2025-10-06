来年3月に予定される金沢市長選挙に向けて、共産党などが加わる「市民の会」が、女性団体の中内晃子氏を擁立しました。中内氏は福島県出身の53歳で、市民本位の金沢市政をつくる会の代表委員と、女性団体「新日本婦人の会」金沢支部長を務めています。中内氏は、2022年の金沢市長選挙にも立候補し、落選していて今回も共産党が推薦します。金沢市長選挙には、現職の村山卓氏が9月市議会で、再選出馬を表明しています。