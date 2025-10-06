災害時に課題となる水の確保への備えが進められています。佐賀県鳥栖市では6日、災害時に活用できる「防災井戸」の設置工事が始まりました。 ■森野里奈記者「災害時に指定避難所となる小学校の一角では現在、防災井戸の設置工事が行われていて、地表から10メートル以上深く掘っていくということです。」鳥栖市の弥生が丘小学校では、作業員が敷地の一角に掘削機を設置し、井戸を掘る作業を進めていました。鳥栖市により