きょう6日午前、日置市吹上町の川の法面工事現場で、重機のハンマーが外れる事故があり、近くにいた2人が巻き込まれました。 このうち1人の死亡が確認されました。 日置警察署によりますと、6日午前11時すぎ日置市吹上町永吉の太田川の法面工事現場で、止水版を挟んでいた重機のハンマーが外れ、近くにいた2人が巻き込まれました。 2人は病院に運ばれましたが、建設会社の代表、三窪直樹さん(43)が、死亡しました。