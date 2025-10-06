観音寺総合高校1年／眞鍋凛 選手 新体操・日本代表「フェアリージャパン」のメンバーに香川県観音寺総合高校1年の眞鍋凛選手が初めて選ばれました。 5日、東京の国立スポーツ科学センターで行われた新体操の団体トライアウトで選出されたものです。 選考の結果、新規メンバーとして観音寺総合高校1年の眞鍋凛選手ら2人が選ばれました。 （観音寺総合高校1年／眞鍋凛 選手）「小さ