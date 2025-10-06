タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。9月30日（火）の放送では、「新米」に関するリスナーからのメッセージを紹介。パーソナリティ2人の「食欲の秋」を象徴するような、ほほ笑ましいやりとりが繰り広げられました。パーソナリティの吉田明世、ユージ＜リスナーからのメッセージ＞稲刈りも終わり、兼業農家の自分も新