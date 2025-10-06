大谷翔平 PHOTO:Getty Images ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(53)は5日(日本時間6日)、ナ・リーグ地区シリーズ第2戦を前にオンライン取材に応じ、大谷翔平投手(31)について語った。 大谷は投打二刀流で出場したフィリーズとの初戦で、投手としては6回3安打3失点、9奪三振でポストシーズン初勝利を挙げた。一方、打者としては4打数ノーヒット4三振、1四球だった。 試合後の