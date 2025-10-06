来季就任５年目を迎える日本ハムの新庄剛志監督（５３）が６日、続投発表後初めて報道陣の前で口を開いた。エスコンでの全体練習を見守った指揮官は、「１年目からずっと１年契約で自分にプレッシャーをかけながら、６位６位、２位２位できたので（来季からの）願望は１位１位。でも今年もいい戦いしたと思いません？チームがまだ完璧に出来上がってはいないですけど、希望と望み、ファンの期待を裏切らないようなチームができた