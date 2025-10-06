（自民党高市 新総裁）「今の暮らしの不安や未来への不安を夢や希望に変える政策を打ち出してくれる政党だなと感じていただける党運営をしていきたい」総裁選後の会見でこう意気込みを語った高市新総裁。自民党の新たなリーダーはどんな人物なのでしょうか。高市氏は奈良県出身。“大のヘヴィメタファン”で学生時代からドラムを演奏していたほか、車やバイクが好きなことでも知られています。そんな高市氏、長年に