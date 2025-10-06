『第21回クラリーノ美脚大賞2025』授賞式が10月6日、東京都内で行われた。ティーン部門では中島瑠菜（18）、20代部門では髙橋ひかる（24）、30代部門では仲里依紗（35）、オーバー40部門では米倉涼子（50）が受賞した（※米倉は体調不良のため欠席）。20代部門を受賞した髙橋は、ライトパープルのパンプスに美脚が際立つブラックのロングドレスで登場。2019年にティーン部門で受賞した際は体調不良で授賞式を欠席して