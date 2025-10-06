◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子準決勝静岡１―０愛媛（６日、滋賀ビッグレイク）準決勝が行われ、静岡県選抜が愛媛を１―０で下し、２０１９年以来６年ぶりの優勝に王手をかけた。静岡は序盤から攻勢。ＭＦ佐野泰聖（静岡学園高２年）やＭＦ河波飛和（清水ユース、１年）が積極的にシュートを放つが、相手ＧＫやＤＦに阻まれた。後半もお互いにチャンスで決め切れず、０―０が続いた。そんな重い状況を打ち破