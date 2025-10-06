ごぼうが主役になるおかず きんぴらやサラダなど、副菜になりがちなごぼう。今回は、相性ピッタリな鶏肉とコラボしたメインおかずをご紹介します。ゴロゴロ食感がクセになるレシピです。 一口サイズの鶏もも肉で煮物にハンバーグにしてもおいしいコッテリ＆スパイシー優しい味わいで上品に演出少ない食材で大満足のおかずを作れる！ この組み合わせは絶対に外さない…そういう食材はいろいろありますが、今回ご紹介した「鶏×ご