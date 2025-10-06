俳優の高橋一生（44）と俳優の青木崇高（45）が6日、都内でWOWOW「連続ドラマW1972渚の螢火」（19日スタート、毎週日曜後10・00）に出席した。本土復帰目前の沖縄で繰り広げられるクライムサスペンス。撮影した今年の1〜2月ごろは、数年に一度の大寒波が押し寄せていたという。現地入りを振り返り「極寒でしたよ、沖縄が。本当に寒かったですよ。こんなはずじゃないだろっていうくらい」と青木。高橋も「衣装合わせのと