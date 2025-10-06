ゴールドを基調としたパッケージでお馴染み、P&Gジャパンのヘアケアブランド「パンテーン」。2025年10月下旬より、プレミアムライン「パンテーン EXP シリーズ」の発売が決定しました。これに先がけて行われた新製品発表会に、記者も参加。プレミアムな仕上がりを一足早く体感してきました。美容のトレンドと独自のスタイルを融合今回新たに仲間入りする、プレミアムライン「パンテーン EXP シリーズ」。ラインアップは、シャ