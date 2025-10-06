5日夜の事故の影響で、一部区間で運転見合わせが続く東急田園都市線。これから帰宅時間を迎える渋谷駅前の現在の状況はどうでしょうか。三軒茶屋方面へ向かうバスのバス停前ですが、いまちょうどバスが来ておりまして、長い列をなしていた人たちが続々と乗り込んでいきます。ただ先ほどからバスが来ても一度には乗り切れないといった状況が続いています。バスに並んでいる人に話を聞くと、朝は普段15分で職場に行けるところが6日朝