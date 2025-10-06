林家二楽（はやしや・にらく、本名・山崎義金＝やまざき・よしかね）さんが９月２７日、尿管がんで死去した。５８歳だった。葬儀は近親者で済ませた。二代目林家正楽の次男で、１９８９年に父に入門。観客の注文に応じてハサミを動かし、即興で形を切り抜く紙切りの芸で活躍した。兄は落語家の桂小南さんで、２０２４年に死去した三代目正楽さんは兄弟子。長男の林家八楽さんも寄席紙切りの道に進んでいる。８月１１日まで東