宿泊税の導入について検討する大分県の有識者会議が開かれ導入した場合、宿泊税は一律では無く宿泊料金に応じて金額を変えるべきとの意見が多く出されました。 県の検討会議 宿泊税は、ホテルや旅館などに宿泊した人から徴収する地方税で県が新たな財源として導入を検討しています。 6日は、宿泊税など観光に関する新たな財源の確保を検討する3回目の会議が開かれました。 この中では、宿泊税を導入した場合ど