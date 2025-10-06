ほっかほっか亭では、公式アプリ「ほっかアプリ」の会員数が20万人を突破したことを記念し、2025年10月6日から「牛すき焼シリーズ」の購入で使えるクーポン各種をアプリ会員限定で配信しています。「牛すき焼シリーズ肉盛」クーポンとの交換も厳選した食材を店内で調理した、手軽かつ本格的な「牛すき焼シリーズ」。やわらかく食べやすい牛バラ肉を使用し、白菜・たまねぎ・とうふ・しらたきなどの具材に加え、毎年好評の讃岐うど