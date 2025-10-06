三重県川越町の公立小学校で、1年6か月にわたり、教員免許が失効していた臨時講師を任用していたことが分かりました。 【写真を見る】公立小学校で算数の授業担当の臨時講師 “1年6か月”教員免許失効していた 本人から免許の有効性について県教委に問い合わせ→発覚 三重 三重県教育委員会によりますと、去年4月から先月末にかけて、川越町の公立小学校で算数の授業を担当していた臨時講師について、2019年3月末時点で教員免許